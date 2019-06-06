У Кабміні запропонували підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої. Про це повідомили у пояснювальній записці до відповідного проекту постанови, опублікованій на сайті МЕРТ, передає УНН.
Так, проектом постанови передбачено внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв".
Згідно зі змінами, які пропонується внести, передбачається підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої, зокрема на горілку та лікеро-горілчані вироби - на 10,7%; віскі, ром та джин - на 7,3%; коньяк (бренді) - на 9,1-9,5% і вина – на 7,4-10,2%.
У Міністерстві пояснили, що чинний розмір мінімальних цін на алкогольні напої запроваджено у вересні минулого року, однак з часу перегляду мінімальних цін відбулось зростання складових цін, а саме спирту, тари, комплектуючих, енергоносіїв, а також мінімальна та середня заробітна плата працюючих на підприємствах у цій сфері, яка підвищилася відповідно на 11% і 25%.
"Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - обґрунтували у МЕРТ пропозицію підвищення цін.
Нагадаємо, Україна суттєво скоротила експорт алкоголю у ЄС.