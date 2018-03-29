В Кабмине ответили Климкину по латинице: есть более насущные дела
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Надо не на латиницу переходить, а новый Закон о государственном языке как можно быстрее принимать. Об этом в Twitter написал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, комментируя инициативу министра иностранных дел Павел Климкин по латинице, передает УНН.
"Я думаю, что надо не на латиницу переходить, а новый Закон о государственном языке как можно быстрее принимать. Это дело и более насущное, и более предметное", - написал Кириленко.
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Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить возможное введение в Украине латиницы на ряду с кирилличным алфавитом.
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Как сообщал УНН, 20 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.