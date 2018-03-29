У Кабміні відповіли Клімкіну щодо латиниці: є більш нагальні справи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Треба не на латиницю переходити, а новий Закон про державну мову якнайшвидше приймати. Про це в Twitter написав віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, коментуючи ініціативу міністра закордонних справ Павла Клімкіна щодо латиниці, передає УНН.
"Я думаю, що треба не на латиницю переходити, а новий Закон про державну мову якнайшвидше приймати. Це справа і більш нагальна, і більш предметна", - написав Кириленко.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою.
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Як повідомляв УНН, 20 лютого президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив зміни в указ про переведення алфавіту казахської мови з кирилиці на латиницю.