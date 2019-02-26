В Кабмине видят необходимость изменений в правилах отбора на Евровидение

“Надо, во-первых, делать изменения в самих правилах отбора. Такие изменения, предусматривающие ограничения для тех исполнителей, которые гастролируют на территории государства-агрессора. Это даже не в законе, а в правилах отбора. Поскольку Евровидением в Украине занимается общественный вещатель. Ведь именно „Общественное телевидение“ является членом Европейского вещательного союза, а Европейский вещательный союз проводит этот конкурс. И вот они сами определяют правила отбора. Могут вообще без публичных конкурсов просто назначить, могут провести какой-то узкий экспертный конкурс, а могут с привлечением экспертов и также широкого голосования. Как они будут выбирать в дальнейшем — это их прерогатива, исключительное полномочия”, — отметил Кириленко.

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По словам вице-премьер-министра, сейчас необходимо четко указать в правилах проведения отбора, артисты, которые продолжают гастролировать или гастролировали на территории государства-агрессора не смогут участвовать в Национальном отборе на международный песенный конкурс “Евровидение”.

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“Это же не какой-то конкурс, где просто участник или участница участвуют со своей композицией. А это конкурс, который предусматривает представителя страны, то есть Украина. И, по сути, такой представитель сразу попадает под пристальное внимание прессы с разных сторон, он также является и культурным представителем, представителем нашей культуры. Он должен обладать огромным количеством вопросов, он должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя. И поэтому возник этот конфликт вокруг нынешнего отбора”, — добавил Кириленко.

Как сообщал УНН, MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, которая будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

Напомним, накануне певице MARUV, которая победила в нацотборе на “Евровидение-2019”, дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запрет гастролировать в РФ, и свое решение по ним.

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