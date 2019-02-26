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Організатори міжнародного "Євробачення" прокоментували ситуацію з MARUV

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Відповідальність за вибір учасника на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" лежить безпосередньо на національних мовниках. Так в понеділок Європейський мовний союз прокоментував скандал навколо відбору на конкурс в Україні, передає УНН із посиланням на сайт організаторів пісенного конкурсу.

“Кожен мовник, що бере участь у конкурсі, несе відповідальність за вибір свого учасника для ”Євробачення“ відповідно до правил, встановлених Європейською мовною спілкою. Телекомпанія в даний час веде переговори, щоб оголосити представника для конкурсу цього року, і як тільки вони будуть підтверджені, будуть оголошені на офіційних каналах “Євробачення”, — йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося тому, що перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на “Євробачення-2019”, дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема заборона гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.

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