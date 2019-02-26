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Сергій Притула прокоментував скандал з MARUV на Нацвідборі Євробачення

Сергій Притула прокоментував скандал з MARUV на Нацвідборі Євробачення

Київ • УНН

 • 194286 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Ведучий Національного відбору на Євробачення 2019 року, Сергій Притула прокоментував ситуацію, що склалася на тлі скандалу з співачкою MARUV та поділився своїми враженнями від останніх подій навколо Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію Сергій Притули у Facebook.

“Ми дійсно просимо міжнародну спільноту допомагати нам у боротьбі з російською агресією, вводити санкції, озброювати нашу армію, розвінчувати фейки і тощо. Аж тут виходить якась дівчинка чи хлопчик і каже, що „нє всє же там плахіє люді, я нєсу музикай мір і об’єдіняю людєй“! Ви реально не розумієте, що таким чином ви легітимізуєте з нашого боку те, що нав’язує світу агресор?!!”, — обурився Притула.

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Він додав, що ніхто з виконавців, які заявляли, що вони, начебто, “за мир” та несуть його до людей своїми піснями, після своїх гастролей у РФ, не вийшов на Красну площу з закликом зупинити військову агресію Росії проти України та вивести війська з Донбасу.

“Якого біса ви підмінюєте поняття?! Заробляти гроші і закликати до миру — це не одне і те ж!!!”, — наголосив шоумен.

“Чому мене мають розчулювати сльози дівчат з АннаМарія на сцені?! Бо їм шкода батьків, у яких можуть бути проблеми через те, що доньки скажуть, що Крим — це Україна?! А чому я маю переживати за колаборантів?! Батьки зробили свій вибір. Кров прапорщика Кокуріна і десятки тисяч зруйнованих доль на тій медалі „За возвращєніє Крима“. Дуже непослідовна позиція у сестер. З одного боку і на Майдані виступали, і об’єктом критики з боку російських медіа були, і від контракту з російським брендом відмовились, бо одним з брендфейсів компанії був Охлобистін, і перед дітьми бійців АТО виступали, аж раптом у головний для себе момент повороту кар’єри дали „задню“. Ніхто не вимагав гратися у Павліка Морозова і зректися батьків. Важливо було почути громадянську позицію до кінця! А не бути трішечки вагітним”, — прокоментував Притула.

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Шоу-мен додав, що якби перед початком Національного відбору Євробачення, у домовленностях було вказано, що виконавець, який в гастрольному графіку має концерти у Росії, не буде допускатися до конкурсу, то наразі не мало б потреби ставити фанатів виконавиці MARUV у дурне положення, бо вони старанно проголосували за свою фаворитку, а тепер їх вибір “ламають через коліно”.

“І це не менш тривожний дзвіночок. Виявляється, що перемогти у Нацвідборі мало, треба ще підписати контракт з НСТУ, де є пункти, про які артисти не здогадувались, коли йшли на Нацвідбір.

Зрештою, певний фільтр на вході у Нацвідбір і мені як ведучому спростив би життя. Я дуже хочу вести музичний конкурс, а не розбиратись з „голубями мира“, що для них важливо — не розчарувати своїх прихильників у РФ і бути зручним інструментом російської пропаганди, чи бути представником країни, яка щодня втрачає своїх синів та дочок на фронті і чітко усвідомлювати, хто є винуватцем цієї біди. Здається, на 5 році війни можна було б і визначитись! Це не менш важливо, аніж хороша пісня та крутий номер, які були у переможниці”, — написав ведучий, підкреслюючи, що висловив суб'єктивну думку з приводу скандалу на Нацвідборі Євробачення.

Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося тому, що перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на “Євробачення-2019”, дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема заборона гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.

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