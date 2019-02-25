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MARUV про участь у Євробаченні: я - музикант, а не бита на політичній арені

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Я - громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я - музикант, а не бита на політичній арені. Так співачка MARUV на своїй сторінці у Facebook прокоментувала результати перемовин із НСТУ, передає УНН.

За словами співачки, зустріч з НСТУ тривала близько семи годин, в результаті якої, вони так і не дійшли згоди двох сторін.

MARUV нагадала, що за кілька годин до жеребкування її попросили брати участь у Національному відборі на “Євробачення — 2019”. Я погодилася і виграла, і з великою гордістю готова була представляти свою рідну країну — Україну на міжнародній пісенній арені, зазначила вона.

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“Як раніше я говорила, відмова від концертів в Росії не була для нас принциповою. Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я — громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я — музикант, а не бита на політичній арені”, — написала MARUV.

Співачка закликала шанувальників “прийняти цей факт і не йти на конфронтацію”.

“Це даність сьогоднішнього дня. Я хочу дарувати свою творчість без цензури. Завтра я прокинуся з новими силами — перемагати і популяризувати свою музику в світі”, — додала вона.

Раніше голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

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