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MARUV об участии в Евровидении: я - музыкант, а не бита на политической арене

Киев  •  УНН

 • 14450 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Так певица MARUV на своей странице в Facebook прокомментировала результаты переговоров с НСТУ, передает УНН.

По словам певицы, встреча с НСТУ длилась около семи часов, в результате которой, они так и не пришли к согласию двух сторон.

MARUV напомнила, что за несколько часов до жеребьевки ее попросили участвовать в Национальном отборе на "Евровидение - 2019". Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене, отметила она.

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"Как раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - написала MARUV.

Певица призвала поклонников "принять этот факт и не идти на конфронтацию".

"Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире", - добавила она.

Ранее председатель правления ПАО НСТУ Зураб Аласания сообщил, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

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