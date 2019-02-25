MARUV об участии в Евровидении: я - музыкант, а не бита на политической арене

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Так певица MARUV на своей странице в Facebook прокомментировала результаты переговоров с НСТУ, передает УНН.