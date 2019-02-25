У НСТУ повідомили, коли визначаться із кандидатом від України на Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. НСТУ та команда виконавиці MARUV не дійшли згоди щодо умов контракту, перемовини із наступним кандидатом, що представлятиме Україну на Євробаченні, почнуться у вівторок зранку. Про це повідомив голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято. Перемовини із наступним кандидатом почнемо зранку», - написав він.
Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде.
Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на "Євробачення-2019", дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема забороною гастролювати в РФ.