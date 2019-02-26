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Сергей Притула прокомментировал скандал с MARUV на Нацотборе Евровидения

Сергей Притула прокомментировал скандал с MARUV на Нацотборе Евровидения

Киев  •  УНН

 • 194284 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Ведущий Национального отбора на Евровидение 2019 года, Сергей Притула прокомментировал ситуацию, сложившуюся на фоне скандала с певицей MARUV и поделился своими впечатлениями от последних событий вокруг Национального отбора на международный песенный конкурс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Сергей Притулы в Facebook.

"Мы действительно просим международное сообщество помочь нам в борьбе с российской агрессией, вводить санкции, вооружать нашу армию, развенчивать фейки и тому подобное. И тут выходит какая-то девочка или мальчик и говорит, что "не все же там плохие люди, я несу музыкой мир и объединяю людей"! Вы реально не понимаете, что таким образом вы легитимизируете, с нашей стороны то, что навязывает миру агрессор?!!", - возмутился Притула.

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Он добавил, что никто из исполнителей, которые заявляли, что они якобы "за мир" и несут его к людям своими песнями, после своих гастролей в РФ, не вышел на Красную площадь с призывом остановить военную агрессию России против Украины и вывести войска из Донбасса.

"Какого черта вы подменяете понятия?! Зарабатывать деньги и призвать к миру - это не одно и то же!!! ", - отметил шоумен.

"Почему меня должны умилять слезы девушек из АннаМарии на сцене?! Потому что им жалко родителей, у которых могут быть проблемы из-за того, что дочери скажут, что Крым - это Украина?! А почему я должен переживать за коллаборационистов?! Родители сделали свой выбор. Кровь прапорщика Кокурина и десятки тысяч разрушенных судеб на той медали "За возвращение Крыма". Очень непоследовательная позиция у сестер. С одной стороны и на Майдане выступали, и объектом критики со стороны российских медиа были, и от контракта с российским брендом отказались, потому что одним из брендфейсов компании был Охлобыстин, и перед детьми бойцов АТО выступали, и вдруг в главный для себя момент поворота карьеры дали "заднюю". Никто не требовал играть в Павлика Морозова и отречься родителей. Важно было услышать гражданскую позицию до конца! А не являться немного беременным", - прокомментировал Притула.

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Шоумен добавил, что если бы перед началом Национального отбора Евровидение, в договоренностях было указано, что исполнитель, который в гастрольном графике имеет концерты в России, не будет допускаться к конкурсу, то сейчас не имело бы потребности ставить фанатов исполнительницы MARUV в глупое положение, потому что они старательно проголосовали за свою фаворитку, а теперь их выбор "ломают через колено".

"И это не менее тревожный звоночек. Оказывается, что победить в Нацотборе мало, надо еще подписать контракт с НСТУ, где есть пункты, о которых артисты не догадывались, когда шли на Нацотбор.

В конце концов, определенный фильтр на входе в Национальный отбор и мне как ведущему упростил бы жизнь. Я хочу вести музыкальный конкурс, а не разбираться с "голубями мира", что для них важно - не разочаровать своих сторонников в РФ и быть удобным инструментом российской пропаганды, быть представителем страны, которая ежедневно теряет своих сыновей и дочерей на фронте и четко осознавать, кто является виновником этой беды. Кажется, на 5 году войны можно было бы и определиться! Это не менее важно, чем хорошая песня и крутой номер, которые были у победительницы", - написал ведущий, подчеркивая, что выразил субъективное мнение по поводу скандала на Нацотборе Евровидения.

Как сообщал УНН, MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, которая будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

Напомним, накануне певице MARUV, которая победила в Нацотборе на "Евровидение-2019", дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запрет гастролировать в РФ, и свое решение по ним.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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