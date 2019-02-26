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У Кабміні вбачають необхідність змін у правила відбору на Євробачення

У Кабміні вбачають необхідність змін у правила відбору на Євробачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У правила відбору представника від України на пісенний конкурс "Євробачення" потрібно внести зміни, щоб уникнути скандальної ситуації, яка виникла цього року з переможницею співачкою MARUV. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко у ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

“Треба, по-перше, робити зміни у самих правилах відбору. Такі зміни, які передбачають обмеження для тих виконавців, які гастролюють на території держави-агресора. Це навіть не в законі, а в правилах відбору. Оскільки Євробаченням в Україні займається суспільний мовник. Бо саме „Суспільне телебачення“ є членом Європейської мовної спілки, а Європейська мовна спілка проводить цей конкурс. І от вони самі визначають правила відбору. Можуть взагалі без жодних публічних конкурсів просто призначити, можуть провести якийсь вузький експертний конкурс, а можуть із залученням експертів і також широкого голосування. Як вони будуть обирати надалі — це їхня прерогатива, виняткове повноваження”, — зазначив Кириленко.

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За словами віце-прем’єр-міністра, наразі необхідно чітко зазначити у правилах проведення відбору, що артисти, які продовжують гастролювати чи гастролювали на території держави-агресора не матимуть права брати участь у Національному відборі до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення”.

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“Це ж не якийсь конкурс, де просто учасник чи учасниця беруть участь зі своєю композицією. А це конкурс, який передбачає представника країни, тобто України. І, по суті, такий представник зразу потрапляє під пильний прес уваги з різних боків, він також є і культурним представником, представником нашої культури. Він повинен володіти величезною кількістю питань, він повинен відповідати високому статусу представника країни, а не лише самого себе. І тому виник цей конфлікт навколо цьогорічного відбору”, — додав Кириленко.

Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося тому, що перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на “Євробачення-2019”, дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема заборона гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.

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