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В итальянском суде 5 часов допрашивали украинца Маркива

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Италии состоялось судебное заседание, на котором допросили нацгвардийця Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе Андрея Роккели. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, передает УНН.

В итальянском суде 5 часов допрашивали украинца Маркива

"Сегодня Виталий Маркив 5 часов отвечал на вопросы прокурора, адвокатов стороны гражданского иска и адвокатов защиты. Отвечал чрезвычайно четко, детально, уверенно. Отвечал, как невинный человек, который не слышит за собой никакой вины", - написал Городецкий.

Он сообщил, что сторона обвинения повторяла уже поднятые ранее вопросы, которые не касаются главного вопроса процесса об убийстве Роккели и причастности к этому Маркива.

По словам Городецкого, Маркив подробно объяснил видео с горы Карачун за июнь 2014 года, наличие прав, объяснил, что не может назвать всех имен сослуживцев, потому что они продолжают службу, объяснил свои обязанности на горе Карачун и рассказал об оружии, которое имели нацгвардейцы.

Кроме того, Виталий рассказал о содержании разговора с журналистом Марчелло Фаучи.

В заседании приняли участие представители Министерства юстиции Украины, председатель Украинского всемирного координационного совета Михаил Ратушный, консул Генерального консульства Украины Евгений Шквира и представители украинской общины.

Напомним, в МИД Украины заявили, что судебное разбирательство по делу украинца Маркива покажет его непричастность к убийству.

Как сообщал УНН, в итальянской Павии 6 часов продолжалось восьмое заседание суда по обвинению украинского солдата Виталия Маркива в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе 24 мая 2014. Во время заседания свидетельствовали украинские депутаты.

29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 20-й месяц находится под стражей в тюрьме в Милане. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова. Суд в Павии начался 6 июля 2018 года.

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