У італійському суді п’ять годин допитували українця Марківа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Італії відбулося судове засідання, на якому допитали нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до вбивства італійського фоторепортера на Донбасі Андрея Роккелі. Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, передає УНН.
"Сьогодні Віталій Марків 5 годин відповідав на запитання прокурора, адвокатів сторони цивільного позову та адвокатів захисту. Відповідав надзвичайно чітко, детально, впевнено. Відповідав, як невинна людина, яка не чує за собою жодної провини", - написав Городецький.
Він повідомив, що сторона обвинувачення повторювала вже підняті раніше питання, які не стосуються головного питання процесу про вбивство Роккелі та причетності до цього Марківа.
За словами Городецького, Марків детально пояснив відео з гори Карачун за червень 2014 року, наявність рації, пояснив, що не може назвати всіх імен співслужбовців, бо вони продовжують службу, пояснив свої обов'язки на горі Карачун і розповів про зброю, яку мали нацгвардійці.
Крім того, Віталій розповів про зміст розмови з журналістом Марчелло Фаучі.
У засіданні взяли участь представники Міністерства юстиції України, голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний, консул Генерального консульства України Євген Шквира та представники української громади.
Нагадаємо, в МЗС України заявили, що судовий розгляд у справі українця Марківа засвідчить його непричетність до вбивства.
Як повідомляв УНН, в італійській Павії шість годин тривало восьме засідання суду за обвинуваченням українського солдата Віталія Марківа у причетності до вбивства італійського фоторепортера на Донбасі 24 травня 2014 року. Під час засідання свідчили українські депутати.
29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії 20-й місяць перебуває під вартою у в’язниці в Мілані. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Миронова. Суд у Павії почався 6 липня 2018 року.