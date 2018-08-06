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В первом полугодии Украина сократила экспорт электроэнергии почти на 1%

В первом полугодии Украина сократила экспорт электроэнергии почти на 1%

Киев  •  УНН

 • 8394 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В первом полугодии Украина сократила экспорт электроэнергии на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.

Согласно данным министерства, в январе-июне 2018 года экспортировано 3 135,1 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 28,6 млн кВт∙ч (или на 0,9%) меньше соответствующего показателя 2017 года.

Кроме того сообщается, что за январь-июнь объем производства электрической энергии электростанциями, входящими в ОЭС Украины, достиг 79 873,4 млн кВт∙ч, что на 1 527,4 млн кВт∙ч или на 1,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

В июне объем производства электрической составил 11 670,2 млн кВт∙ч и увеличился на 263 млн кВт∙ч, или на 2,3% по сравнению с показателем июня 2017 года.

Напомним, во II квартале украинцы установили вдвое больше солнечных панелей на свои дома.

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