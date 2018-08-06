У І півріччі Україна зменшила експорт електроенергії майже на 1%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У І півріччі Україна зменшила експорт електроенергії на 0,9%. Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Відповідно до даних міністерства, протягом січня-червня 2018 року експортовано 3 135,1 млн кВт∙год електроенергії, що на 28,6 млн кВт∙год (або на 0,9%) менше відповідного показника 2017 року.
Крім того повідомляється, що за січень-червень обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, досяг 79 873,4 млн кВт∙год, що на 1 527,4 млн кВт∙год або на 1,9% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.
У червні обсяг виробництва електричної становив 11 670,2 млн кВт∙год та збільшився на 263 млн кВт∙год, або на 2,3% порівняно з показником червня 2017 року.
Нагадаємо, у II кварталі українці встановили удвічі більше сонячних панелей на свої будинки.