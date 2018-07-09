В I полугодии инфляция достигла 12,6%

В частности, по данным Госстатистики, инфляция в январе-июне составила 12,6% в соответствии с январем-июнем 2017 года.

Также отмечается, что потребительские цены в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, в то же время с начала года выросли на 4,4%. Базовая инфляция в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,0%, с начала года - 3,5%.

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. Больше всего (на 9,8%) подешевели яйца. На 2,1-0,2% снизились цены на фрукты, молоко и молочные продукты, сало, овощи, сахар, рис, свинину, говядину. В то же время на 0,7-0,4% подорожали хлеб, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%, в т.ч. табачные изделия - на 2,6%, алкогольные напитки - на 0,4%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,1%, платы за аренду жилья - на 0,9%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,4%.

Напомним, в январе-мае 2018 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,6%. Больше всего (на 20,9% и 15,7%) выросли цены на овощи и фрукты.