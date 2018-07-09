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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 60416 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107321 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128589 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135835 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 171738 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154141 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141690 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118355 просмотра

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В I полугодии инфляция достигла 12,6%

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В январе-июне 2018 года инфляция составила 12,6% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В частности, по данным Госстатистики, инфляция в январе-июне составила 12,6% в соответствии с январем-июнем 2017 года.

Также отмечается, что потребительские цены в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, в то же время с начала года выросли на 4,4%. Базовая инфляция в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,0%, с начала года - 3,5%.

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. Больше всего (на 9,8%) подешевели яйца. На 2,1-0,2% снизились цены на фрукты, молоко и молочные продукты, сало, овощи, сахар, рис, свинину, говядину. В то же время на 0,7-0,4% подорожали хлеб, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%, в т.ч. табачные изделия - на 2,6%, алкогольные напитки - на 0,4%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,1%, платы за аренду жилья - на 0,9%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,4%.

Напомним, в январе-мае 2018 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,6%. Больше всего (на 20,9% и 15,7%) выросли цены на овощи и фрукты.

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