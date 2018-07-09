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У І півріччі інфляція сягнула 12,6%

У І півріччі інфляція сягнула 12,6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У січні-червні 2018 року інфляція сягнула 12,6% у відповідності до аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Зокрема, за даними Держстатистики, інфляція у січні-червні склала 12,6% у відповідності до січня-червня 2017 року.

Також зазначається, що споживчі ціни в червні 2018 року порівняно з попереднім місяцем не змінилися, водночас з початку року зросли на 4,4%. Базова інфляція в червні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,0%, з початку року — 3,5%.

На споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,5%. Найбільше (на 9,8%) подешевшали яйця. На 2,1–0,2% знизилися ціни на фрукти, молоко та молочні продукти, сало, овочі, цукор, рис, свинину, яловичину. Водночас на 0,7–0,4% подорожчали хліб, макаронні вироби, продукти переробки зернових, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,6%, у т.ч. тютюнові вироби — на 2,6%, алкогольні напої — на 0,4%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 2,1%, плати за оренду житла — на 0,9%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,6% в основному спричинено подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 10,4%.

Нагадаємо, у січні—травні 2018 року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,6%. Найбільше (на 20,9% та 15,7%) зросли ціни на овочі та фрукти.

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