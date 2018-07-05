В I квартале доля государственного сектора в экономике составила более 14%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В I квартале 2018 года доля государственного сектора в составе экономики составила 14,4%. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли, передает УНН.
В частности, по данным МЭРТ, удельный вес государственного сектора экономики в I квартале 2018 года составил 14,4%.
По видам экономической деятельности, то наибольший удельный вес государственный сектор имеет в следующих областях:
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- профессиональная, научная и техническая деятельность — 66,6%;
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- сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство — 59,8%;
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- поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 34,3%;
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- искусство, спорт, развлечения и отдых — 29,6%;
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- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 23,5%;
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- промышленность — 11,7%.
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Напомним, Фонд государственного имущества объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для 6 госпредприятий, которые должны продать в этом году.