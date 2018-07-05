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У І кварталі частка державного сектору в економіці склала понад 14%

У І кварталі частка державного сектору в економіці склала понад 14%

Київ • УНН

 • 37544 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У І кварталі 2018 року частка державного сектору у складі економіки склала 14,4%. Про це свідчать дані Міністерства економічного розвитку та торгівлі, передає УНН.

Зокрема, за даними МЕРТ, питома вага державного сектору економіки у І кварталі 2018 року склала 14,4%.

За видами економічної діяльності, то найбільшу питому вагу державний сектор має у таких галузях:

  • професійна, наукова та технічна діяльність — 66,6%;
  • сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство — 59,8%;
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 34,3%;
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 29,6%;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 23,5%;
  • промисловість — 11,7%.

Нагадаємо, Фонд державного майна оголосив перші шість конкурсів з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій для 6 держпідприємств, які мають продати цього року.

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