У І кварталі частка державного сектору в економіці склала понад 14%

Зокрема, за даними МЕРТ, питома вага державного сектору економіки у І кварталі 2018 року склала 14,4%.

За видами економічної діяльності, то найбільшу питому вагу державний сектор має у таких галузях:



професійна, наукова та технічна діяльність — 66,6%;



сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство — 59,8%;



постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 34,3%;



мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 29,6%;



транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 23,5%;



промисловість — 11,7%.



Нагадаємо, Фонд державного майна оголосив перші шість конкурсів з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій для 6 держпідприємств, які мають продати цього року.