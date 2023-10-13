В HRW обвинили Израиль в использовании снарядов с белым фосфором
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании боеприпасов с белым фосфором во время военных операций в секторе Газа и Ливане. Об этом говорится в заявлении на сайте организации от 12 октября, передает УНН.
Детали
В организации заявили, что проверили видеозаписи, которые были сняты в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года, на которых видны многочисленные воздушные взрывы белого фосфора из артиллерии над портом города Газа и двумя сельскими местностями вдоль израильско-ливанской границы.
Организация также опросила по телефону двух человек из района Аль-Мина в городе Газа, которые рассказали, что видели удары с использованием белого фосфора. Один из них находился в этот момент на улице, а другой - в соседнем офисном здании. Оба описали взрывы в небе и белые линии, идущие к земле.
В организации отмечают, что использование Израилем белого фосфора в Газе и Ливане подвергает гражданских людей риску получить серьезные и долгосрочные травмы.
Израильские власти не комментировали информацию об использовании белого фосфора во время боев.
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