У HRW звинуватили Ізраїль у використанні снарядів з білим фосфором

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В організації заявили, що перевірили відеозаписи, які були зняті в Лівані та Газі 10 та 11 жовтня 2023 року, на яких видно численні повітряні вибухи білого фосфору з артилерії над портом міста Газа та двома сільськими місцевостями вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Організація також опитала по телефону двох людей із району Аль-Міна в місті Газа, які розповіли, що бачили удари з використанням білого фосфору. Один з них знаходився у цей момент на вулиці, а інший - у сусідній офісній будівлі. Обидва описали вибухи в небі та білі лінії, що йшли до землі.

В організації наголошують, що використання Ізраїлем білого фосфору у Газі та Лівані піддає цивільних людей ризику отримати серйозні та довгострокові травми.

Ізраїльська влада не коментувала інформацію про використання білого фосфору під час боїв.

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