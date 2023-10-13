У HRW звинуватили Ізраїль у використанні снарядів з білим фосфором
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні боєприпасів із білим фосфором під час військових операцій у секторі Гази та Лівані. Про це йдеться у заяві на сайті організації від 12 жовтня, передає УНН.
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В організації заявили, що перевірили відеозаписи, які були зняті в Лівані та Газі 10 та 11 жовтня 2023 року, на яких видно численні повітряні вибухи білого фосфору з артилерії над портом міста Газа та двома сільськими місцевостями вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.
Організація також опитала по телефону двох людей із району Аль-Міна в місті Газа, які розповіли, що бачили удари з використанням білого фосфору. Один з них знаходився у цей момент на вулиці, а інший - у сусідній офісній будівлі. Обидва описали вибухи в небі та білі лінії, що йшли до землі.
В організації наголошують, що використання Ізраїлем білого фосфору у Газі та Лівані піддає цивільних людей ризику отримати серйозні та довгострокові травми.
Ізраїльська влада не коментувала інформацію про використання білого фосфору під час боїв.
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