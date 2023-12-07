У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
Омбудсмен, говоря об инциденте с расстрелом военных, заявил, что у украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне.
Профильный комитет рекомендовал Раде создать реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф
Комитет Верховной Рады предлагает создать Государственный реестр украинцев, пострадавших от российской агрессии, чтобы фиксировать убытки и облегчить получение компенсаций.
Греция выразила готовность укрепить безопасность Одесской области - Кипер
Олег Кипер сообщил о встрече с греческими дипломатами.
Жумадилов: отдельная закупка товаров и логистических услуг - это выполнение стандартов НАТО в питании
Арсен Жумадилов, генеральный директор государственного предприятия "Государственный логистический оператор", выступает за раздельную закупку товаров и логистических услуг для обеспечения качественного и безопасного питания военнослужащих по стандартам НАТО через прозрачную систему.
Товарооборот Китая с РФ за 11 месяцев превысил 200 миллиардов долларов
В 2023 году Китай увеличил объемы торговли с РФ, достигнув 218,2 миллиарда долларов в январе-ноябре, что превысило прошлогодний рекорд и ознаменовало рост на 26,7%.
"Знали, что придем, но ничего не смогли сделать": в ГУР раскрыли подробности ударов по чф россии и новые морские беспилотники Magura V5
Украинская разведка подтвердила, что морские беспилотники сыграли ключевую роль в проведении успешных атак на порт в оккупированном Крыму и по размещенным там российским кораблям. Также отмечается о беспилотнике Magura V5, и значительной поддержке Великобритании и США в создании флота украинских ударных морских беспилотников, которые противодействуют российскому военно-морскому присутствию в Черном море.
В Украине почти 80% образовательных учреждений с укрытием - Шмыгаль
По состоянию на ноябрь почти 80% украинских учебных заведений имеют укрытия, на объекты гражданской обороны в этом году было потрачено 1,5 млрд грн, а на следующий год запланировано 2,5 млрд грн.
Законопроект относительно независимости САП прошел комитет на фоне призывов G7 отменить "правки Лозового"
Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект по САП № 10060 по результатам рассмотрения в комитете.
Отбор на Евро-2024: юношеская сборная Украины по футболу узнала соперников по элит-раунду
Сборная Украины по футболу U-19 сыграет со Швейцарией, Северной Македонией и Латвией в элитном раунде отбора Евро-2024 с 18 по 26 марта 2024 года; победитель группы выйдет на Евро-2024.
В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году
С 2024 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа. Также возможны варианты выхода на пенсию в 63 или 65 лет с меньшим количеством страховых лет.