У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

У украинской разведки есть предварительная информация о том, из какой воинской части могли быть двое украинских военных, которых расстреляли россияне, при сдаче в плен. Об этом журналисту УНН сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Публично я об этом не могу говорить, но, по моим данным, у украинской разведки уже есть предварительная информация о том, кто мог бы это быть, из какой воинской части - сказал Лубинец.

Кроме того, он сообщил, что от Красного Креста и ООН ответа еще нет относительно убийства российскими силами двух украинских солдат, которые сдавались в плен.

Дополнение

Лубинец обратился к Красному Кресту и Мониторинговой миссии ООН после убийства двух украинских военных.

2 декабря в сети появилось видео убийства россиянами безоружных украинских солдат, которые сдавались в плен. Это военное преступление, нарушающее Женевские конвенции, и требует от Красного Креста и ООН принять меры реагирования.

На следующий день СтратКом ВСУ подтвердил военное преступление.