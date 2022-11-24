В ГУР дали прогноз по следующим массированным обстрелам Украины

Детали

"Нас пытаются сломать, погрузить во тьму и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Это на самом деле не получится. Мы понимаем, что периодичность – это примерно неделя. То есть это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", – сообщил Юсов.

Он добавил, что Украина понимает все вызовы и лучше готова к новым ракетным атакам. Основная сложность в том, что запасы высокоточного оружия у россии иссякают, но есть немало невысокоточных.

"По точности они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр – условная “норма” и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы. Это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима рф", – отметил Юсов.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников показал инфографику с остатком ракет у российской армии по состоянию на 18 ноября.