У ГУР дали прогноз щодо наступних масованих обстрілів України

Деталі

"Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде. Ми розуміємо, що періодичність – це приблизно тиждень. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", – повідомив Юсов.

Він додав, що Україна розуміє всі виклики та краще готова до нових ракетних атак. Основна складність в тому, що запаси високоточної зброї в росії вичерпуються, але є чимало невисокоточних.

"За точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр – умовна “норма” і влучання навіть не в об’єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні. Це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму рф", – зазначив Юсов.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Рєзніков показав інфографіку із залишком ракет в російській армії станом на 18 листопада.