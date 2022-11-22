Резніков показав, скільки ракет залишилося в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністр оборони України Олексій Рєзніков показав інфографіку із залишком ракет в російській армії станом на 18 листопада, передає УНН.
Цитата
"Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили ППО, невмілі російські ракетні війська, санкції, час. Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити у мирі!" – написав Резніков.
Зокрема, ракет "Іскандер" у ворога залишилося 119, "Онікс" – 347, С-300 – 6980, "Калібрів" – 229.
Four enemies of the russian missile arsenal:
brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;
time.
Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 85 000 окупантів.