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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Резніков показав, скільки ракет залишилося в росії

Резніков показав, скільки ракет залишилося в росії

Київ • УНН

 • 1287389 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністр оборони України Олексій Рєзніков показав інфографіку із залишком ракет в російській армії станом на 18 листопада, передає УНН.

Цитата

"Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили ППО, невмілі російські ракетні війська, санкції, час. Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити у мирі!" – написав Резніков.

Зокрема, ракет "Іскандер" у ворога залишилося 119, "Онікс" – 347, С-300 – 6980, "Калібрів" – 229.

Four enemies of the russian missile arsenal:
brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;
time.
Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 85 000 окупантів.

Українські Національні Новини

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