Резніков показав, скільки ракет залишилося в росії

Цитата

"Чотири ворога російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили ППО, невмілі російські ракетні війська, санкції, час. Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити у мирі!" – написав Резніков.

Зокрема, ракет "Іскандер" у ворога залишилося 119, "Онікс" – 347, С-300 – 6980, "Калібрів" – 229.

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 85 000 окупантів.