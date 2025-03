Резников показал, сколько ракет осталось в россии

Цитата

"Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы ПВО, неумелые российские ракетные войска, санкции, время. Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!" – написал Резников.

В частности, ракет "Искандер" у врага осталось 119, "Оникс" – 347, С-300 – 6980, "Калибров" – 229.

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 85 000 оккупантов.