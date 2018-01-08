В Грузии сгорел пассажирский автобус рейса Азербайджан – Турция

Сообщается, что внутри автобуса находилось около 50 пассажиров.

"Пассажирам удалось вовремя покинуть транспорт. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Ведется расследование инцидента. Обстоятельства и причины пожара расследуются правоохранителями.