В Грузии сгорел пассажирский автобус рейса Азербайджан – Турция
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Пассажирский автобус, который направлялся из Азербайджана в Турцию, полностью сгорел на востоке Грузии, передает УНН со ссылкой на общественное телевиденье Грузии.
Сообщается, что внутри автобуса находилось около 50 пассажиров.
"Пассажирам удалось вовремя покинуть транспорт. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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Ведется расследование инцидента. Обстоятельства и причины пожара расследуются правоохранителями.