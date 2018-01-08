У Грузії згорів пасажирський автобус рейсу Азербайджан - Туреччина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Пасажирський автобус, який прямував з Азербайджану до Туреччини, повністю згорів на сході Грузії, передає УНН з посиланням на суспільне телебачення Грузії.
Повідомляється, що всередині автобуса перебувало близько 50 пасажирів.
"Пасажирам вдалося вчасно покинути транспорт. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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Ведеться розслідування інциденту. Обставини і причини пожежі розслідуються правоохоронцями.