В Грузии хотят сократить охрану нового президента

"Охрана нового президента, вероятно, изменится количественно и качественно. Это то, что я могу сказать. Охрана включает различные категории. Существует охрана разного уровня. Когда нет необходимости, мы снижаем степень, это выражается в количестве, в материально-технической включенности и т.д. ", - заявил голова Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе.

Как сообщал УНН, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов, в Григола Вашадзе - 40,44%.