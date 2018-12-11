У Грузії хочуть скоротити охорону нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Грузії, ймовірно, скоротять чисельність охорони новообраного президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Грузия Online".
"Охорона нового президента, імовірно, зміниться кількісно і якісно. Це те, що я можу сказати. Охорона включає різні категорії. Існує охорона різного рівня. Коли немає необхідності, ми знижуємо ступінь, це виражається в кількості, в матеріально-технічної включеності і т.д.", - заявив олова Спеціальної служби державної охорони Грузії Анзор Чубінідзе.
Як повідомляв УНН, Саломе Зурабішвілі перемогла в другому турі виборів президента Грузії, набравши 59,56% голосів, у Григола Вашадзе - 40,44%.