В Грузии разбился вертолет, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В горах Грузии разбился частный вертолет, в котором находились три человека. Все они погибли на месте, сообщает УНН со ссылкой на издание sputnik.
Вертолет потерпел крушение в Казбегском районе Грузии, неподалеку от горной вершины Куро. По данным издания, он принадлежал гостинице Rooms в поселке Степанцминда.
Все трое находящиеся на борту вертолета, летчик и два сотрудника отеля, погибли.
На месте работают пожарные и "скорая помощь".
Напомним, в конце мая в Ровенской области разбился вертолет МИ-8. В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек , в том числе командир воинской части А2595. Позже военная прокуратура назвала основную версию катастрофы.