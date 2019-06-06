У Грузії розбився вертоліт, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У горах Грузії розбився приватний вертоліт, в якому знаходилися три людини. Всі вони загинули на місці, повідомляє УНН з посиланням на видання sputnik.
Вертоліт зазнав аварії у Казбегському районі Грузії, неподалік від гірської вершини Куро. За даними видання, він належав готелю Rooms у селищі Степанцмінда.
Всі троє, хто знаходився на борту вертольота, льотчик і два співробітники готелю, загинули.
На місці працюють пожежники і "швидка допомога".
Нагадаємо, в кінці травня в Рівненській області розбився вертоліт МІ-8. В результаті падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, в тому числі командир військової частини А2595. Пізніше військова прокуратура назвала основну версію катастрофи.