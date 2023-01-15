В Грузии умер актер и певец Вахтанг Кикабидзе

Телеканал не уточняет причин смерти.

Дополнение

Кикабидзе играл в известных советских фильмах, в частности, в «Мимино», был лауреатом Государственной премии СССР и имел много других наград — советских, грузинских и российских.

Вахтанг Кикабидзе был большим другом Украины и резко осудил оккупацию Крыма и Донбасса. В 2014 году он заявил, что если бы не возраст, стал бы с оружием в руках бок о бок с украинцами.

После вторжения россии в Грузию в 2008 году отказался от российских наград и больше никогда не ездил в россию.

В течение длительного времени, особенно с началом полномасштабного вторжения, он прилагал максимум усилий для поддержки Украины.

Президент Владимир Зеленский наградил Вахтанга Кикабидзе Орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.