В Грузии умер актер и певец Вахтанг Кикабидзе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен, депутат Вахтанг Кикабидзе умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает грузинский канал "Мтавари Архи", передает УНН.
Телеканал не уточняет причин смерти.
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Кикабидзе играл в известных советских фильмах, в частности, в «Мимино», был лауреатом Государственной премии СССР и имел много других наград — советских, грузинских и российских.
Вахтанг Кикабидзе был большим другом Украины и резко осудил оккупацию Крыма и Донбасса. В 2014 году он заявил, что если бы не возраст, стал бы с оружием в руках бок о бок с украинцами.
После вторжения россии в Грузию в 2008 году отказался от российских наград и больше никогда не ездил в россию.
В течение длительного времени, особенно с началом полномасштабного вторжения, он прилагал максимум усилий для поддержки Украины.
Президент Владимир Зеленский наградил Вахтанга Кикабидзе Орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.