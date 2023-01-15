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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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У Грузії помер актор і співак Вахтанг Кікабідзе

Київ • УНН

 • 455532 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Грузинський кіноактор, естрадний співак, сценарист, кінорежисер, автор пісень, депутат Вахтанг Кікабідзе помер на 84-му році життя. Про це повідомляє грузинський канал "Мтаварі Архі", передає УНН.

У Грузії помер актор і співак Вахтанг Кікабідзе

Телеканал не уточнює причин смерті.

Доповнення

Кікабідзе грав у відомих радянських фільмах, зокрема в «Міміно», був лауреатом Державної премії СРСР та мав багато інших нагород — радянських, грузинських та російських.

Вахтанг Кікабідзе був великим другом України та різко засудив окупацію Криму та Донбасу. У 2014 році він заявив, що якби не вік, став би зі зброєю в руках пліч-о-пліч з українцями.

Після вторгнення росії в Грузію у 2008 році відмовився від російських нагород та більше ніколи не їздив до росії. 

Упродовж тривалого часу, а особливо з початком повномасштабного вторгнення, він докладав максимум зусиль для підтримки України.

Президент Володимир Зеленський нагородив Вахтанга Кікабідзе Орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

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