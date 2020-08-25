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В Грузии показали последствия ДТП, во время которого погибли 17 человек

Киев • УНН

 • 15458 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Грузии показали последствия ликвидации ДТП с микроавтобусом, в ходе которого погибли 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны, передает УНН.

В Грузии показали последствия ДТП, во время которого погибли 17 человек

“Во время ДТП на 64-м километре трассы „Жинвали — Барисахо — Шатили“ микроавтобус упал с высоты около 80 метров на каменистый склон. В результате происшествия 17 человек погибли, 3 человека получили серьезные травмы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные немедленно эвакуировали 3-х пострадавших, упали в овраг, в безопасное место, после чего бригады скорой помощи немедленно доставили их в медицинское учреждение. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Как сообщал УНН, в Грузии по факту ДТП, в котором погибли 17 человек, открыли уголовное производство.

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