В Грузии показали последствия ДТП, во время которого погибли 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Грузии показали последствия ликвидации ДТП с микроавтобусом, в ходе которого погибли 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны, передает УНН.
“Во время ДТП на 64-м километре трассы „Жинвали — Барисахо — Шатили“ микроавтобус упал с высоты около 80 метров на каменистый склон. В результате происшествия 17 человек погибли, 3 человека получили серьезные травмы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные немедленно эвакуировали 3-х пострадавших, упали в овраг, в безопасное место, после чего бригады скорой помощи немедленно доставили их в медицинское учреждение. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.
Как сообщал УНН, в Грузии по факту ДТП, в котором погибли 17 человек, открыли уголовное производство.