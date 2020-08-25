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У Грузії показали наслідки ДТП, під час якої загинули 17 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Грузії показали наслідки ліквідування ДТП з мікроавтобусом, під час якої загинули 17 людей. Про це повідомляє пресслужба МВС країни, передає УНН.

У Грузії показали наслідки ДТП, під час якої загинули 17 людей

“Під час ДТП на 64-му кілометрі траси „Жинвалі — Барісахо — Шатілі“ пасажирський мікроавтобус впав з висоти близько 80 метрів на кам’янистий схил. В результаті події 17 людей загинули, 3 людини отримали серйозні травми”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежні негайно евакуювали 3-х постраждалих, що впали в яр, в безпечне місце, після чого бригади швидкої допомоги негайно доставили їх до медичного закладу. В даний час вони знаходяться під наглядом лікарів.

Як повідомляв УНН, у Грузії за фактом ДТП, в якому загинули 17 людей, відкрили кримінальне провадження.

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