У Грузії мікроавтобус впав з висоти 80 метрів до обриву, 17 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Грузії пасажирський мікроавтобус впав з висоти близько 80 метрів на кам’янистий схил, 17 людей загинули і 3 отримали серйозні поранення. Про це повідомляє пресслужба МВС країни, передає УНН.
“В результаті інциденту 17 людей загинули і 3 отримали серйозні поранення. Постраждалі були доставлені рятувальниками в безпечне місце, після чого бригади швидкої допомоги доставили їх до медичного закладу. Незважаючи на складну місцевість і метеорологічні умови, рятувальні та пошукові роботи тривають з дотриманням всіх норм безпеки”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ДТП сталася 23 серпня у муніципалітеті Душеті, що на північному сході Грузії, неподалік від села Бісо.
“Міністерство внутрішніх справ почало розслідування інциденту за статтею 276 Кримінального кодексу Грузії”, — додали в МВС країни.
Чи є серед постраждалих чи загиблих українці, поки що невідомо.
Як повідомляв УНН, в Афганістані на міні підірвався цивільний автомобіль, семеро людей загинули.