В Афганістані на міні підірвався цивільний автомобіль, семеро людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Афганістані в провінції Газні на придорожній міні підірвався автомобіль з мирними жителями. Про це з посиланням на місцеву владу пише Al Jazeera, передає УНН.
“Три жінки, двоє дітей і двоє чоловіків загинули, коли їх автомобіль потрапив на придорожню бомбу в районі Джагатая провінції Газні”, — повідомив прес-секретар губернатора провінції Вахідулла Джумазада.
Відзначається, що афганське цивільне населення продовжує нести основний тягар насильства по всій країні, не дивлячись на зусилля по початку мирних переговорів і пошуку “дорожньої карти” післявоєнного Афганістану.
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Відповідно до опублікованої в липні доповіді ООН, за 6 місяців 2020 року в результаті актів насильства в Афганістані загинули 1282 людини. Ще сотні людей отримали поранення. Жінки і діти страждають від прямих і непрямих наслідків збройного конфлікту, складаючи понад 40% від загального числа жертв серед цивільного населення.
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Початок довгоочікуваних переговорів між афганським урядом і “Талібаном” застопорився, так як розбіжності з приводу звільнення ув’язнених цього угруповання, в тому числі обвинувачених в скоєнні деяких з найкривавіших нападів в Афганістані, тривають.
Нагадаємо, в афганській провінції Нангархар на початку серпня відбувся напад на в’язницю в Джелалабаді, загинули 29 людей, в тому числі цивільні, співробітники служб безпеки і ув’язнені, більше 50 людей отримали поранення. У цій в’язниці містяться бойовики екстремістських угруповань “Талібан” і “Ісламська держава”. Силовики зловили 1025 ув’язнених, які намагалися сховатися після нападу. Напад стався на наступний день після того, як спеціальні сили Афганістану заявили про ліквідацію командира розвідки осередку “ІГ” в Джелалабаді Абдулли Оракзая.