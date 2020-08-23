В Афганистане на мине подорвался гражданский автомобиль, семеро людей погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Афганистане в провинции Газни на придорожной мине подорвался автомобиль с мирными жителями. Об этом со ссылкой на местные власти пишет Al Jazeera, передает УНН.
“Три женщины, двое детей и двое мужчин погибли, когда их автомобиль попал на придорожную бомбу в районе Джагату провинции Газни”, — сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Вахидулла Джумазада.
Отмечается, что афганское гражданское население продолжает нести основное бремя насилия по всей стране, несмотря на усилия по началу мирных переговоров и поиску “дорожной карты” послевоенного Афганистана.
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Согласно опубликованному в июле докладу ООН, за 6 месяцев 2020 года в результате актов насилия в Афганистане погибли 1282 человека. Еще сотни человек получили ранения. Женщины и дети страдают от прямых и косвенных последствий вооруженного конфликта, составляя более 40% от общего числа жертв среди гражданского населения.
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Начало долгожданных переговоров между афганским правительством и “Талибаном” застопорилось, так как разногласия по поводу освобождения заключенных этой группировки, в том числе обвиняемых в совершении некоторых из самых кровавых нападений в Афганистане, продолжаются.
Напомним, в афганской провинции Нангархар в начале августа произошло нападение на тюрьму в Джелалабаде, погибли 29 человек, в том числе гражданские, сотрудники служб безопасности и заключенные, более 50 человек были ранены. В этой тюрьме содержатся боевики экстремистских группировок “Талибан” и “Исламское государство”. Силовики поймали 1025 заключенных, пытавшихся скрыться после нападения. Нападение произошло на следующий день после того, как специальные силы Афганистана заявили о ликвидации командира разведки ячейки “ИГ” в Джелалабаде Абдуллы Оракзая.