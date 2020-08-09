В Афганистане погибли семь полицейских при взрыве заминированного автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В городе Газни, что в Афганистане, по меньшей мере 7 полицейских погибли и еще 15 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля. Об этом 9 августа УНН сообщает со ссылкой на TOLOnews.
“По меньшей мере 7 полицейских погибли и еще 15 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля, который произошел в городе Газни в субботу вечером и направлен против подразделения сил гражданской защиты, сообщил в воскресенье источник...”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что за взрывом последовала попытка штурма комплекса в районе Котал-э-Равза в городе Газни около 19:45, но все нападавшие были убиты еще до входа, сообщил в субботу вечером официальный представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан.
Источник сообщил, что раненные были доставлены в Кабул на вертолете для лечения, и трое из них находятся “в критическом состоянии”.
“Это происходит на фоне усилий афганского правительства завершить освобождение пленных талибов и начать внутриафганские переговоры”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Афганистане президент объявил о освобождение до 2 тыс. талибов.