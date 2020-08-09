В Афганістані загинуло сім поліцейських під час вибуху замінованого автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В місті Газні, що в Афганістані, щонайменше 7 поліцейських загинули і ще 15 отримали поранення в результаті вибуху замінованого автомобіля. Про це 9 серпня УНН повідомляє із посиланням на TOLOnews.
“Щонайменше 7 поліцейських загинули і ще 15 отримали поранення в результаті вибуху замінованого автомобіля, який стався в місті Газні в суботу ввечері і спрямований проти підрозділу сил громадського захисту, повідомило в неділю джерело...”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за вибухом послідувала спроба штурму комплексу в районі Котал-е-Равза в місті Газні близько 19:45, але всі нападники були вбиті ще до входу, повідомив в суботу ввечері офіційний представник міністерства внутрішніх справ Тарік Аріан.
Джерело видання повідомило, що поранені були доставлені в Кабул на вертольоті для лікування, і троє з них знаходяться “в критичному стані”.
“Це відбувається на фоні зусиль афганського уряду завершити звільнення полонених талібів і почати внутрішньоафганські переговори”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Афганістані президент оголосив про звільнення до 2 тис. талібів.