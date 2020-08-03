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4 марта, 13:25 • 109194 просмотра

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4 марта, 12:57 • 129469 просмотра

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Афганистан: число жертв нападения на тюрьму выросло до 29, силовики зачищают место событий

Афганистан: число жертв нападения на тюрьму выросло до 29, силовики зачищают место событий

Киев  •  УНН

 • 15157 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Схватка на месте нападения на тюрьму в Джелалабаде, что в афганской провинции Нангархар закончилась, однако сотрудники безопасности сил Афганистана продолжают зачистку зданий поблизости. Об этом 3 августа сообщили местные чиновники, сообщает “Радио Свобода”, передает УНН.

По сообщениям, в нападении участвовали по меньшей мере восемь вооруженных людей. Число жертв нападения увеличилось до 29 человек, сообщил представитель губернатора провинции Атаулла Хогьяни.

“Сейчас 29 человек погибли, в том числе гражданские, сотрудники служб безопасности и заключенные, также более 50 человек ранены”, — сказал он.

Хогьяни добавил, что ко второй половине дня 3 августа все восемь боевиков были убиты. Пятеро из них погибли внутри тюрьмы, как и трое заключенных. Количество заключенных, которые пропали — пока не установлено, добавил представитель.

По сообщению Министерства обороны Афганистана, на месте находится председатель армейского штаба Ясин Зайи, который возглавляет операцию по зачистке.

В этой тюрьме содержатся боевики экстремистских группировок “Талибан” и “Исламское государство”. Хогьяни утверждает, что полиция и силовики поймали 1025 заключенных, пытавшихся скрыться после нападения.

Нападение произошло на следующий день после того, как специальные силы Афганистана заявили о ликвидации командира разведки ячейки “ИГ” в Джелалабаде Абдуллы Оракзая.

Вечером 2 августа возле тюрьмы в Джалалабаде взорвался автомобиль. После этого несколько часов происходила перестрелка боевиков и сил безопасности, которая продолжалась до следующего дня.

Агентство Amaq news информирует, что группировка “Исламское государство” взяло на себя ответственность за нападение. “Талибан” отрицает свою причастность.

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