Афганистан: число жертв нападения на тюрьму выросло до 29, силовики зачищают место событий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Схватка на месте нападения на тюрьму в Джелалабаде, что в афганской провинции Нангархар закончилась, однако сотрудники безопасности сил Афганистана продолжают зачистку зданий поблизости. Об этом 3 августа сообщили местные чиновники, сообщает “Радио Свобода”, передает УНН.
По сообщениям, в нападении участвовали по меньшей мере восемь вооруженных людей. Число жертв нападения увеличилось до 29 человек, сообщил представитель губернатора провинции Атаулла Хогьяни.
“Сейчас 29 человек погибли, в том числе гражданские, сотрудники служб безопасности и заключенные, также более 50 человек ранены”, — сказал он.
Хогьяни добавил, что ко второй половине дня 3 августа все восемь боевиков были убиты. Пятеро из них погибли внутри тюрьмы, как и трое заключенных. Количество заключенных, которые пропали — пока не установлено, добавил представитель.
По сообщению Министерства обороны Афганистана, на месте находится председатель армейского штаба Ясин Зайи, который возглавляет операцию по зачистке.
В этой тюрьме содержатся боевики экстремистских группировок “Талибан” и “Исламское государство”. Хогьяни утверждает, что полиция и силовики поймали 1025 заключенных, пытавшихся скрыться после нападения.
Нападение произошло на следующий день после того, как специальные силы Афганистана заявили о ликвидации командира разведки ячейки “ИГ” в Джелалабаде Абдуллы Оракзая.
Вечером 2 августа возле тюрьмы в Джалалабаде взорвался автомобиль. После этого несколько часов происходила перестрелка боевиков и сил безопасности, которая продолжалась до следующего дня.
Агентство Amaq news информирует, что группировка “Исламское государство” взяло на себя ответственность за нападение. “Талибан” отрицает свою причастность.