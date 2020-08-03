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Афганістан: кількість жертв нападу на в’язницю зросла до 29, силовики зачищають місце подій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сутичка на місці нападу на в’язницю в Джелалабаді, що в афганській провінції Нангархар закінчилася, проте співробітники безпекових сил Афганістану продовжують зачистку будівель поблизу. Про це 3 серпня повідомили місцеві чиновники, повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.

За повідомленнями, в нападі брали участь щонайменше восьмеро озброєних людей. Кількість жертв нападу зросла до 29 людей, повідомив речник губернатора провінції Атаулла Хоґ’яні.

“Наразі 29 людей загинули, в тому числі цивільні, співробітники служб безпеки та в’язні, також понад 50 людей поранені”, — сказав він.

Хоґ’яні додав, що до другої половини дня 3 серпня всі восьмеро бойовиків були вбиті. П’ятеро з них загинули всередині в’язниці, як і троє ув’язнених. Кількість в’язнів, що зникли, наразі невстановлена, додав речник.

За повідомленням Міністерства оборони Афганістану, на місці перебуває голова армійського штабу Ясін Заї, який очолює операцію із зачистки.

У цій в’язниці утримуються бойовики екстремістських угруповань “Талібан” і “Ісламська держава”. Хоґ’яні стверджує, що поліція та силовики спіймали 1 025 в’язнів, які намагалися втекти після нападу.

Напад стався на наступний день після того, як спеціальні сили Афганістану заявили про ліквідацію командира розвідки осередку “ІД” в Джелалабаді Абдулли Оракзая.

Увечері 2 серпня біля в’язниці в Джалалабаді вибухнув автомобіль. Після цього кілька годин відбувалася перестрілка бойовиків та сил безпеки, яка тривала до наступного дня.

Агентство Amaq news інформує, що угруповання “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад. “Талібан” заперечив свою причетність.

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