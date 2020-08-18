На Кабул обрушились несколько ракетных ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По крайней мере четыре ракеты удары были совершены по разных частям афганской столицы Кабул во вторник утром, во время празднования в стране 101-го Дня независимости. Об этом пишет Tolo News, передает УНН.
По словам очевидцев, четыре ракеты упали в четырех районах Кабула, и что несколько раненых были доставлены в больницу.
По данным официальных лиц, в том числе ракета упала и возле главного дипломатического района Кабула, отмечет Al Jazeera.
По словам очевидцев, еще один взрыв был слышен в районе Сара-э-Шамали к северу от Кабула.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что около 9:30 утра по местному времени сегодня утром из двух движущихся транспортных средств в двух районах Кабула было выпущено несколько ракет.
Ни одна из группировок, входящих в состав "Талибана", не взяла на себя ответственность за инциденты.
Напомним, в Афганистане погибли семь полицейских во время взрыва заминированного автомобиля.