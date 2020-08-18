На Кабул обрушилися кілька ракетних ударів

За словами очевидців, чотири ракети впали в чотирьох районах Кабула, і що кілька поранених були доставлені в лікарню.

За даними офіційних осіб, в тому числі ракета впала і біля головного дипломатичного району Кабула, зазначає Al Jazeera.

Зі слів очевидців, ще один вибух був чутний в районі Сара-е-Шамалі на північ від Кабула.

Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що близько 9:30 за місцевим часом сьогодні вранці з двох рухомих транспортних засобів у двох районах Кабула було випущено кілька ракет.

Жодне з угрупувань, що входять до складу "Талібану", не взяло на себе відповідальність за інциденти.

Нагадаємо, в Афганістані загинуло сім поліцейських під час вибуху замінованого автомобіля.