На Кабул обрушилися кілька ракетних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Щонайменше чотири ракетні удари були здійснені по різних частинах афганської столиці Кабула у вівторок вранці, під час святкування в країні 101-го Дня незалежності. Про це пише Tolo News, передає УНН.
За словами очевидців, чотири ракети впали в чотирьох районах Кабула, і що кілька поранених були доставлені в лікарню.
За даними офіційних осіб, в тому числі ракета впала і біля головного дипломатичного району Кабула, зазначає Al Jazeera.
Зі слів очевидців, ще один вибух був чутний в районі Сара-е-Шамалі на північ від Кабула.
Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що близько 9:30 за місцевим часом сьогодні вранці з двох рухомих транспортних засобів у двох районах Кабула було випущено кілька ракет.
Жодне з угрупувань, що входять до складу "Талібану", не взяло на себе відповідальність за інциденти.
Нагадаємо, в Афганістані загинуло сім поліцейських під час вибуху замінованого автомобіля.