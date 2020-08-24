В Грузии микроавтобус упал с высоты 80 метров в обрыв, 17 человек погибли

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12561 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 74852 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108312 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180285 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183968 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391238 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226388 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501211 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349483 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230513 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3.1м/с
75%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21774 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47397 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16169 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15756 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16478 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143247 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131247 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219622 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391240 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501211 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Марк Рютте

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12563 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38683 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38363 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45909 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75912 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Грузии микроавтобус упал с высоты 80 метров в обрыв, 17 человек погибли

Киев • УНН

 • 15647 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Грузии микроавтобус упал с высоты около 80 метров на каменистый склон, 17 человек погибли и 3 получили серьезные ранения. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны, передает УНН.

В Грузии микроавтобус упал с высоты 80 метров в обрыв, 17 человек погибли

“В результате инцидента 17 человек погибли и 3 получили серьезные ранения. Пострадавшие были доставлены спасателями в безопасное место, после чего бригады скорой помощи доставили их в медицинское учреждение. Несмотря на сложную местность и метеорологические условия, спасательные и поисковые работы продолжаются с соблюдением всех норм безопасности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло 23 августа в муниципалитете Душети, на северо-востоке Грузии, неподалеку от села Бисо.

“Министерство внутренних дел начало расследование инцидента по статье 276 Уголовного кодекса Грузии”, — добавили в МВД страны.

Есть ли среди пострадавших или погибших украинцы, пока неизвестно.

Как сообщал УНН, в Афганистане на мине подорвался гражданский автомобиль, семь человек погибли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,186.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.33