В Грузии микроавтобус упал с высоты 80 метров в обрыв, 17 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Грузии микроавтобус упал с высоты около 80 метров на каменистый склон, 17 человек погибли и 3 получили серьезные ранения. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны, передает УНН.
“В результате инцидента 17 человек погибли и 3 получили серьезные ранения. Пострадавшие были доставлены спасателями в безопасное место, после чего бригады скорой помощи доставили их в медицинское учреждение. Несмотря на сложную местность и метеорологические условия, спасательные и поисковые работы продолжаются с соблюдением всех норм безопасности”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло 23 августа в муниципалитете Душети, на северо-востоке Грузии, неподалеку от села Бисо.
“Министерство внутренних дел начало расследование инцидента по статье 276 Уголовного кодекса Грузии”, — добавили в МВД страны.
Есть ли среди пострадавших или погибших украинцы, пока неизвестно.
Как сообщал УНН, в Афганистане на мине подорвался гражданский автомобиль, семь человек погибли.