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В Грузии не обнаружили загрязнений в Черном море из-за подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 1178582 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Грузии не обнаружили загрязнений в Черном море из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Качество воды в норме. Об этом сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на Национальное агентство окружающей среды, передает УНН.

В Грузии не обнаружили загрязнений в Черном море из-за подрыва Каховской ГЭС

Детали

Сообщается, что агентство проводит мониторинг качества воды Черного моря ежемесячно. По образцам с девяти станций определяется уровень солености, содержание в воде растворенного кислорода и биогенных элементов, присутствие тяжелых металлов и органических загрязнителей.

Цитата

"Согласно лабораторным исследованиям, проведенным Национальным агентством окружающей среды, качество морской воды по всему периметру в пределах нормы", - говорится в заявлении.

Агентство обещает продолжать регулярные проверки качества воды и совершенствовать системы мониторинга. Уже закуплено дополнительное оборудование, с помощью которого можно точно определять конкретные загрязнители.

Отмечается, что специалисты начали говорить о риске загрязнения Черного моря после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области Украины и последующим затоплением прилегающих территорий. В дельту реки Днепр, которая впадает в Черное море, попало огромное количество мусора, нечистот и загрязняющих веществ. Экологи предполагают, что в ближайшее время этот поток достигнет акватории соседних с Украиной стран.

Дополнение

Ранее директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин заявлял, что загрязненные воды Черного моря из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, могут достичь соседей: Румынии и Болгарии.

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