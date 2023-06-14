Подрыв Каховской ГЭС: загрязненные воды Черного моря через 1-2 дня могут достичь Румынии и Болгарии

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"Нужно все же собраться на международном уровне с международными экспертами, потому что еще день-два и эти загрязненные воды могут достичь наших соседей: Румынии и Болгарии по крайней мере", - сказал Коморин.

Детали

Кроме того, он сообщил, что среднесрочные меры предусматривают разработку и внедрение мероприятий по сохранению и восстановлению морского биоразнообразия и обязательный систематический мониторинг экологического состояния морских систем.

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"То есть не только сейчас нужно выйти в море для того, чтобы оценить состояние морской окружающей среды, но и нужно по крайней мере раз в неделю выходить, чтобы понимать, как складывается ситуация, как она разворачивается, и какие именно загрязнители идут по всему Черному морю, в том числе в соседние страны", - рассказал Коморин.

Также по его словам, нужно обменяться мнениями с партнерами из европейских и черноморских стран, для того, чтобы более детально сформулировать, какие именно меры, в том числе на международном уровне мы могли бы создать.

"В долгосрочной перспективе – это разработка и внедрение оптимальной стратегии управления качеством морской окружающей среды. Сейчас идет речь о достижении хорошего экологического состояния", - отметил Коморин.

Дополнение

Экологи фиксируют стабилизацию по опреснению Черного моря, однако есть превышение взвешенных веществ.

Напомним

В Украинском научном центре экологии моря считают, что для того, чтобы зафиксировать, какие именно загрязнители попали в Черное море из-за подрыва Каховской ГЭС, нужно выйти в море и отобрать пробы. Идут переговоры с военными.