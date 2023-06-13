Екологи фіксують стабілізацію з опріснення Чорного моря, однак є перевищення завислих речовин - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС до Чорного моря надійшла прісна вода. На сьогодні екологи фіксують стабілізацію з опріснення - 2,5 проміле при мінімальній нормі 12 проміле. Про це повідомили директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Павло Буланович та представник Держекоінспекції Південно-Західного округу Микола Слизовський, передає УНН.
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"Пікове навантаження на екосистему Чорного моря відбувалося у період з 8 по 11 червня. Прісна вода, яка надійшла до солоних вод Чорного моря ще зробить свою справу. Проте, сьогодні ми фіксуємо стабілізацію з опріснення, тобто вже немає залпових скидів, які були три-чотири дні тому. Сьогодні є перевищення по завислим речовинам, що пов'язано зі змитим мулом та сміттям", - повідомив Буланович.
Своєю чергою, Слизовський уточнив: "Було перевищення по завислим речовинам у 10-15 разів. У воді були виявлені нафтопродукти, азот амонійний та знижена солоність води. На даний час солоність води складає десь 2,5 проміле, для нашого Чорного моря характерне 12-14. Тому, ми спостерігаємо дуже сильне опріснення водойми у прибережній зоні, що надалі негативно вплине на біоресурси, що знаходяться у Чорному морі".
Деталі
Крім цього, представник Держекоінспекції поінформував, що фахівці відбирають проби води у Миколаївській області, щоб мати більше даних щодо стану забрудненості моря.
"З останніх отриманих цифр в нас спостерігається стабілізація показників. Це 4,5 проміле солоності та підвищене залізо. Нафтопродуктів не виявлено. Інші забруднюючі речовини, які уповноважена досліджувати лабораторія Державної екологічної інспекції, знаходяться у нормі", - резюмував Слизовський.
Крім цього, Буланович попередив, що підвищення температури повітря улітку може погіршити показники завислих речовин, а також викликати цвітіння синьо-зелених водоростей, зниження рівня кисню у водних об'єктах.
"За висновками науковців, ситуація досить несприятлива. Сьогодні науковцями, зокрема Науковим центром екології моря та Інститутом біології південних морів визначено, що попереду нас очікує заморні явища, цвітіння водоростей, погіршення кормової бази, і, відповідно, погіршення рівня кількості та видового різноманіття біоресурсів", - повідомив директор департаменту.
Він підкреслив, що руйнування греблі Каховської ГЕС є техногенною катастрофою "як мінімум європейського масштабу".
Нагадаємо
Після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС фахівці Державної екологічної інспекції відібрали проби морської води в Одесі. За результатами дослідження були виявленні відхилення від норм.