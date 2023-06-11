Через підрив Каховської ГЕС у Чорному морі різко знизилась солоність води
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у Чорному морі різко знизилась солоність води. Фахівцями Державної екологічної інспекції були відібрані проби морської води в Одесі, за результатами дослідження були виявленні відхилення від норм. Про це повідомляє Держекоінспекція, пише УНН.
Деталі
Після атаки російських загарбників на Каховську гідроелектростанцію в Чорному морі значно зменшилася солоність води.
Перевищення речовин порівнюючи з нормами змінилась у таких водоймах:
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- Нова Дофінівка (243 причал): завислі речовини - в 1,6 раза; залізо загальне - в 9 разів; солоність нижче норми в 2,7 раза.
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- Ланжерон: залізо загальне - в 5,2 раза; солоність нижче норми в 2,9 раза.
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- 16 станція Великого фонтану: завислі речовини - в 1,1 раза; залізо загальне - в 3,4 раза; солоність нижче норми в 2,9 раза.
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